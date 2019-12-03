Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezine (ZSU) ait cenaze nakil aracına gece yapılan saldırıda, aracın yan camları kırıldı. Önüne ve sağ cephesine sprey boyayla gamalı haç çizildi.

Günzburg'un en işlek caddesi olan Reisensburg Caddesi üzerinde park halindeki nakil aracına yapılan saldırının ardından polis inceleme başlattı.

2 gün önce de başka bir araca benzer yazılar yazıldı

Aynı cadde üzerinde, 2 gün önce de ilaç mümessili Türk iş insanına ait kamyonet tipi araca benzer yazıların yazıldığı açıklandı.

Aynı kişiye ait araçlara 1 ay önce de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzer şekilde saldırı yapılarak araçlara hasar verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA