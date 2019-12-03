ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Şili'nin Peru ile sınırındaki Arica kentinin 38 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 32 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA