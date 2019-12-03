İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkedeki hava kirliliği oranının küresel ortalamanın 3,3 kat üstünde olduğunu vurguladı.

Reisi, "Büyük kentlerdeki hava kirliliği nedeniyle özellikle 2,5 mikrondan küçük partiküller bireylerin akciğerlerine ve dokularına giriyor ve birçok hastalığa yol açıyor." dedi.

Başkent Tahran başta olmak üzere büyük kentlerdeki hava kirliliğinin ülkede yıllık 33 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirten Reisi, hava kirliliğinin İran'a maliyetinin 30 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Başkent Tahran dünyada hava kirliliği sıralamasında ilk 12'de

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçların çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer alıyor.

Hafta sonu Tahran'da hava kirliliği 158 mikrogram/metreküp olarak ölçülmüş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA