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13. Türk-Rus kara devriyesi tamamlandı03 Aralık 2019 Salı 12:48 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 12:48
Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen 13. ortak kara devriyesi tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 13. kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 13’üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türk ve Rus askerleri, 7 km derinlikte ve 56 km kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: suriye fıratın doğusu kara devriyesi milli savunma bakanlığı iha