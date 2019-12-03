Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 13. kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 13’üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Türk ve Rus askerleri, 7 km derinlikte ve 56 km kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kaynak: TRT Haber