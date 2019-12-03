Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Bosna Hersek'in Mostar şehrine bağlı Blagay bölgesinde 26 Kasım-1 Aralık'ta "Doğada Arama Kurtarma İleri Eğitimi Programı (ADAMEP)" düzenlendi.

ADAMEP kapsamında, TİKA ve Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde Bosna Hersek Federasyonu ve Republika Srpska Sivil Koruma İdareleri personeliyle 10'dan fazla şehirdeki dağ arama kurtarma ekibinden toplam 27 kişiye eğitim verildi.

Kursiyerlere doğada arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin ekibin organizasyonu, intikal şekli, kurtarma yapılacak alana gidilmesi, kurtarma yöntemleri gibi birçok alanda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye her zaman Bosna Hersek'in yanında"

Bosna Hersek'in güneyindeki Velez Dağı'nda ve Buna Nehri vadisinde düzenlenen ortak tatbikat sonrası 27 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Düzenlenen sertifika törenine, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Kudret Oytan, Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Birliğinden Sorumlu Bakan Danışmanı Samir Agiç, Bosna Hersek Republika Srpska Sivil Koruma İdaresi Başkan Yardımcısı Biljana Pajiç, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ile İHH Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi Genel Koordinatörü Emre Yerli katıldı.

Başkonsolos Kudret Oytan, insanların hayatlarına dokunan eğitmen ve kursiyerleri tebrik ederek, Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olacağını anlattı.

Oytan, TİKA ve AFAD'a tebriklerini ileterek, iki ülke ve kurumları arasındaki iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Alımcı, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta yakın zamanda yaşanan deprem felaketinin bu tür eğitimlerin ve arama kurtarma alanında yetişmiş elemanlarının ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA