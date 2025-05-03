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Dünya
AA 03.05.2025 11:39

Tebriz Traktör, İran Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Gulf Pro Lig) bitime 2 hafta şampiyonluğunu garantiledi.

Tebriz Traktör, İran Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti

Tebriz ekibi, ligin 28. haftasında Şems Azer’i deplasmanda 4-0 mağlup etti. Bu galibiyet, Tebriz ekibinin Süper Futbol Ligi’ndeki ilk şampiyonluğunu getirdi.

Son haftalarda etkileyici bir performans sergileyen Traktör, aldığı bu zaferle 64 puana ulaştı.

Traktör, en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk Tebriz, Urumiye ve Erdebil'de coşkuyla kutlandı

İran'da Tebriz ekibi Traktör'ün Süper Futbol Ligi'nin bitimine iki hafta kala aldığı galibiyetle ilk kez şampiyonluğunu ilan etmesi, Tebriz, Urumiye ve Erdebil gibi Azerbaycan Türkü İranlıların yaşadığı kentlerde büyük coşkuyla karşılandı.

Yerel medyada yayınlanan görüntülere göre, Traktör’ün şampiyonluğu garantilemesi, özellikle Tebriz’de büyük coşkuyla karşılandı. Azerbaycan Türkü İranlıların yoğun olarak yaşadığı Tebriz, Urumiye ve Erdebil gibi şehirlerde futbolseverler sokaklara döküldü.

Traktör’ün şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara ve kent meydanlarına dökülen taraftarlar tezahüratlar eşliğinde sevinç gösterileri düzenledi.

Taraftarların bayraklar ve pankartlarla süslediği caddelerde renkli kutlamalar yapıldı. Kutlamalar devlet televizyonuna bağlı Azerbaycan Türkçesinde yayın yapan Sehend kanalında canlı yayınlandı.

Traktörün şampiyonluğu başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda toplanan taraftar gruplarınca da kutlandı.

Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz merkezli Traktör Futbol Kulübü, ülkede İran Türkleri'nin desteklediği en fazla taraftara sahip bir takım olarak biliniyor.

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