TCG Kınalıada, Güney Kore'nin Busan Limanı'nı ziyaret etti

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, dün sabah Busan Limanı'na varan TCG Kınalıada, Kore Donanma Komutanlığı Deniz Üssünde, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer ve Güney Koreli yetkililerce karşılandı.

TCG Kınalıada, Güney Kore’de kaldığı sürede halkın ziyaretine açılırken; korvette Türk savunma sanayi ürünlerinin de tanıtımı yapıldı.

Bugün Busan’da yer alan Kore Savaşı BM Şehitliğini ziyaret eden TCG Kınalıada personeli, burada yatan 462 Mehmetçiğe, manevi huzurlarında saygı ve minnetlerini sundu.

Bu akşam TCG Kınalıada’da düzenlenen resepsiyona, Güney Kore Donanma Komutanı Koramiral Choi Sung Hyeok, BM Komutan Yardımcısı Korgeneral Korgeneral Derek Macaulay, Tuğamiral Yücel Darcan başta olmak üzere Güney Kore’deki yabancı misyon şefleri, Askeri ataşeler, sivil ve askeri yetkililerle savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri katıldı.

TCG Kınalıada, yarın sabah bir sonraki liman ziyaretini yapacağı Japonya’nın Kushimoto şehrine doğru Busan’dan ayrılacak.