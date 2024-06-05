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Dünya
AA 05.06.2024 18:55

İsrail Savunma Bakanı: Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin "sadece ateş altında yürütüleceğini" söyledi.

İsrail Savunma Bakanı: Hamas'la müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
[Fotograf: AA]

The Times of Israel'in haberine göre, Gallant, bir savaş uçağıyla Gazze Şeridi ve İsrail'in kuzey sınırı üzerinde yaptığı uçuşun ardından açıklamalarda bulundu.

Müzakere görüşmelerine rağmen "Hamas'a yönelik saldırıların" süreceği mesajı veren Gallant, "(Saldırılara) Devam edip düşmanı yıpratacağımız bir süreçten geçiyoruz. Hamas terör örgütüyle yapılacak her türlü müzakere ancak ateş altında yürütülecektir" ifadelerini kullandı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Katar'ın başkenti Doha'nın, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtmişti.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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