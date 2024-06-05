İsrailli işgalciler Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı

Aşırı sağcı işgalci Yahudiler, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Kabinedeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Şam Kapısı'ndaki kutlamalara katılacağını duyurdu.

Ben-Gvir, sosyal medya platformu Telegram’daki hesabından, “Bugün sizi Kudüs’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada binlerce kişilik işgalci Yahudi grup, ellerinde İsrail bayrakları ve işgalci grupların flamalarıyla Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı bölgesine ulaştı.

İsrail polisi, çevrede çok sayıda barikat kurdu; Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi.

Likud Partisi'nden Ulaştırma Bakanı Miri Regev de sabah saatlerinde İsrail bayrakları taşıyan bir grupla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü"ne katıldı.

Sosyal medyada, işgalci Yahudi yerleşimciler ile bölge sakini Filistinliler arasında arbede yaşandığı, polisin olaylara müdahale ettiği görüntüler paylaşıldı.

İsrailli işgalcilerden provokatif bayrak yürüyüşü…



Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgalinin yıl dönümünü kutluyor.



TRT Haber ekibi, Kudüs’ten aktardı. pic.twitter.com/gFC5VJZPnS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 5, 2024

2 gazeteci yaralandı, "Araplara ölüm" sloganları atıldı

İsrail polisi, yürüyüş için Şam Kapısı bölgesini boşaltırken, işgalci Yahudi göstericiler ise burada görev yapan gazetecilere hakaret eden sloganlar attı.

Polis söz konusu gruba engel olmaya çalışırken yaşanan gerginlikte 2 gazetecinin hafif yaralandığı öğrenildi.

İsrail polis helikopterinin kentin üzerinde tur attığı eylemde, "Araplara ölüm" sloganları atan göstericiler, ellerindeki su şişelerini de gazetecilere attı.

İşgalci Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına bakan ve milletvekili katıldı

"Bayrak yürüyüşü" dolayısıyla işgalci Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah ve öğlen saatlerinde iki ayrı seferde toplam 1601 işgalci Yahudi, Aksa'nın avlusuna girdi.

Celile ve Necef Bölgesi Kalkınma Bakanı aşırı sağcı Yitzhak Wasserlauf ve Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi’nden Milletvekili Yitzhak Kroizer, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer aldı.

İsrail, bu seneki yürüyüşte 3 bini aşkın personeli görevlendirdiğini duyurmuştu.

Aşırı sağcı işgalci Yahudi gruplar, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Bu yürüyüşte binlerce işgalci Yahudi, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçiyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen binlerce işgalci Yahudi, Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in Doğu Kudüs'teki hakimiyeti yasa dışı kabul ediliyor. İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.