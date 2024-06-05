Boeing Uzay yarışına dahil oluyor

Boeing, SpaceX şirketiyle birlikte uluslararası uzay istasyonuna mürettebat taşıyabilen ikinci özel firma olma hazırlığında.

ABD'li girişimci Elon Musk'ın şirketi, bunu ilk 2020'de Dragon kapsülüyle gerçekleştirmişti.

Boeing daha önce de denemelerde bulunmuştu

Boeing şirketi son yıllarda bu tarihi uçuş için birkaç denemede bulunsa da farklı nedenlerle başarıya ulaşamadı.

Mayıs başında iptal edilen ilk denemenin ardından cumartesi günü uçuşa 4 dakika kala teknik arıza sebebiyle uzay yolculuğu yine ertelendi.

Boeing Starliner’ın uçuşunun Florida’dan Türkiye saatiyle 17.52'de başlaması planlanıyor.