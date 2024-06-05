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Dünya
Reuters 05.06.2024 16:50

Boeing Uzay yarışına dahil oluyor

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing uzay yarışına dahil olma hazırlığında. Şirket Starliner mekiğiyle ilk astronotlu uzay uçuş denemesi için geri sayımda.

Boeing Uzay yarışına dahil oluyor
[Fotograf: Reuters]

Boeing, SpaceX şirketiyle birlikte uluslararası uzay istasyonuna mürettebat taşıyabilen ikinci özel firma olma hazırlığında.

ABD'li girişimci Elon Musk'ın şirketi, bunu ilk 2020'de Dragon kapsülüyle gerçekleştirmişti.

Boeing daha önce de denemelerde bulunmuştu

Boeing şirketi son yıllarda bu tarihi uçuş için birkaç denemede bulunsa da farklı nedenlerle başarıya ulaşamadı.

Boeing Uzay yarışına dahil oluyor

Mayıs başında iptal edilen ilk denemenin ardından cumartesi günü uçuşa 4 dakika kala teknik arıza sebebiyle uzay yolculuğu yine ertelendi.

Boeing Starliner’ın uçuşunun Florida’dan Türkiye saatiyle 17.52'de başlaması planlanıyor. 

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