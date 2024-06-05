İsrail Gazze'yi 'yaşama uygun olmayan bir ortama' dönüştürdü

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Çevre Kalitesi Kurumu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ortak rapor yayımlandı.

Rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki mevcut suyun, saldırı öncesindeki toplam suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kadar olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirirken" altyapı kapsamlı bir şekilde tahrip edildi. Yakıt kıtlığı, tüm atık su arıtma tesis ve sistemlerinin bozulmasına yol açtı.

Gerçekleşen saldırılar sonucu yaklaşık 65 kanalizasyon pompasının durmasına ve yaklaşık 70 kilometre kanalizasyonun tahrip olmasına neden oldu.

Günde yaklaşık 130 bin metreküp olduğu tahmin edilen atık suyun, arıtılmadan ya denize ya da Gazze Vadisi'ne boşaltılırken, atık suların büyük bir kısmının cadde ve yollara sızıyor.

Gazze'deki yolların ve atık toplama ve gömmede kullanılan 100'den fazla iş makinesi ve aracın tahrip edilmesi sonucu her gün büyük miktarda katı atık da birikiyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 243 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 36 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 115 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 586'ya, yaralı sayısının 83 bin 74'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.