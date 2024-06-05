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Dünya
AA 05.06.2024 14:47

Hindistan Başbakanı Modi yeni hükümetin kurulması için istifasını sundu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA) seçimleri kazanmasının ardından yeni hükümetin kurulması için istifa etti.

Hindistan Başbakanı Modi yeni hükümetin kurulması için istifasını sundu

Hindistan Cumhurbaşkanlığı'nın X sosyal medya platformundan, Modi ve kabinesinin istifasına ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda, Modi'nin Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'ya istifasını sunduğu belirtilerek, "Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti ve Başbakan ile Bakanlar Kurulu'ndan yeni hükümet kurulana kadar görevlerine devam etmelerini talep etti." ifadesi kullanıldı.

Hindistan seçimleri

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.

Hindistan halkı, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.

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