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Dünya
AA 05.06.2024 14:15

HRW: İsrail, Lübnan'da 5'i yerleşim yeri olmak üzere, 17 bölgede beyaz fosfor kullandı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5'i yerleşim yeri olmak üzere 17 bölgede beyaz fosfor içeren mühimmat kullandığını bildirdi.

HRW: İsrail, Lübnan'da 5'i yerleşim yeri olmak üzere, 17 bölgede beyaz fosfor kullandı

HRW'nin internet sitesinde yayımlanan rapor ve açıklamada, İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfora başvurmasının, sivillerin hayatını tehlikeye attığı ve sivillerin yerlerinden edilmesine neden olduğu ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinden 47 farklı görüntüyü inceleyen ve 8 Lübnan vatandaşıyla röportaj yapan HRW, İsrail'in kullandığı fosfor mühimmatının Lübnan'ın sınır bölgesinde 5'i nüfusun yoğun olduğu yerleşim alanları olmak üzere, en az 17 bölge üzerinde patlatıldığını teyit ettiklerini açıkladı.

HRW raporunda, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde beyaz fosfor kullanmasının, yakıcı malzeme içeren silahlar hakkında daha sıkı yasalar getirilmesinin gerekliliğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verilen raporda, Ekim 2023'ten bu yana beyaz fosfor kullanımından 173 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu bölgelerden biri olan Bustane'nin ismi paylaşılmayan Belediye Başkanı, bölgedeki 2 kişinin 15 Ekim 2023'te kullanılan beyaz fosfor mühimmatının ardından hastaneye kaldırıldığını aktardı.

2 sivilin de olay esnasında evlerinde olduğunu belirten Belediye Başkanı, birinin yerel yönetimde görevli, diğerinin ise bir çiftçi olduğunu açıkladı.

HRW'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölümü'nde araştırmacı olarak çalışan ve Lübnan'daki insan hakları ihlallerini inceleyen Ramzi Kaiss, "İsrail'in nüfusu kalabalık bölgelerde havada patlayan beyaz fosfor mühimmatı kullanması sivillere zarar veriyor ve sivillerin evlerinden edilmesine sebep oluyor." ifadesini kullandı.

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