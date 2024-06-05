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Dünya
AA 05.06.2024 13:48

İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Kalkilya, Cenin ve Eriha kentleri ile Doğu Kudüs'te aralarında eski tutukluların da bulunduğu biri kadın 15 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 40'a yükseldiği belirtildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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