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Dünya
AA 04.04.2024 11:50

Tayvan'daki 7,4'lük depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tayvan'daki 7,4'lük depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AFP]

Tayvan Ulusal İtfaiye Ajansından yapılan açıklamaya göre, depremin ve artçı sarsıntıların sebep olduğu heyelanlarda yolların, geçitlerin ve maden alanlarının kapanması nedeniyle halen 143 kişi mahsur durumda buluyor.

Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda 47 otel çalışanı ve 24 turistin, Hejen maden alanında 7, Heping maden alanında 64 işçinin ve Jhu-ilu patikasında bir yürüyüşçünün mahsur kaldığı bildirildi.

Acil Operasyon Merkezi Yardımcı Direktörü, Ekonomi Bakan Yardımcısı Chen Cheng-chi, kurtarma operasyonlarının Taroko Vadisi ve taş ocaklarının bulunduğu 8 numaralı kara yolu üzerindeki bölgelere odaklandığını belirtti.

Depremde 9 kişi öldü, 1011 kişi yaralandı

Resmi rakamlara göre, depremde 9 kişi hayatını kaybederken 1011 kişi yaralandı.

Taroko Vadisi'nde 4, Dachingshui ve Huide tünelleri yakınında 2, Hejen maden alanında 1 ve Hualien'de bir apartmanda 1 kişi, göçük altında veya sürüklenen kayaların çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 1 kişiyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

Ölenlerden 5'inin kadın 4'ünün erkek olduğu kaydedildi.

Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına yol açarken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve diğer kentlerde toplam 125 binada hasar meydana geldi.

Depremin ardından bugün sabah saatlerine dek 96 artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde dün sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.

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