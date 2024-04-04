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Dünya
AA 04.04.2024 11:07

UNICEF: Myanmar'da 2023'te mayın ve patlayıcılar 1052 sivilin ölümüne neden oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2023'te Myanmar’da 1052 sivilin mayınlar ve diğer patlayıcılar sebebiyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

UNICEF: Myanmar'da 2023'te mayın ve patlayıcılar 1052 sivilin ölümüne neden oldu
[Fotograf: Reuters]

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Myanmar’da başkent Nepido dışında neredeyse tüm eyalet ve bölgelerde mayınların bulunduğu, bunun endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2022’de mayınlar sebebiyle 390 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Myanmar’da 2023’te 1052 sivilin mayınlar ve diğer patlayıcılar sebebiyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu kişilerin yüzde 20’sinin çocuk olduğu kaydedildi.

"Mayınların kullanılması durdurulmalı" vurgusu

UNICEF Doğu Asya ve Pasifik Bölge Direktörü Debora Comini, mayın kullanmanın sadece menfur bir eylem olmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Comini, Myanmar’da çatışmadaki tüm tarafların sivillerin ve çocukların güvenliğini sağlamak için mayınların kullanılmasını durdurması gerektiğini vurguladı.

Şubat 2021'de "Tatmadaw" olarak bilinen Myanmar ordusunun yönetime el koymasından bu yana ülke, iç siyasi ve etnik çatışmalarla mücadele ediyor.

Myanmar’da iç çatışmalar, yaklaşık 2,8 milyon kişiyi yerinden etti, 18 milyondan fazla kişiyi de insani yardıma muhtaç bıraktı.

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