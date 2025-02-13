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Dünya
İHA 13.02.2025 09:49

Tayvan’da alışveriş merkezinde patlama: 5 ölü, 7 yaralı

Tayvan’ın Taichung şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Tayvan’da alışveriş merkezinde patlama: 5 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: AFP]

Tayvan’ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin tadilatta olan 12. katında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği duyuruldu.

Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu.

Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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