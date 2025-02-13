Akıl yürüten yapay zeka tüm kullanıcılara açılıyor

Geçen yılki O1 modelinde olduğu gibi, bu model de bağımsız olarak sunulmayacak. O1, yalnızca aylık 200 dolar ücretli ChatGPT Pro aboneliğiyle erişilebiliyordu, ancak O3, yalnızca GPT-5’in bir parçası olarak sunulacak.

OpenAI CEO’su Sam Altman, (X üzerinden) şirketin yeni dil modelinin tanıtımıyla ilgili son planlarını paylaştı.

Kullanıcılar, yeni GPT-5 modeline ChatGPT platformu üzerinden erişebilecek ve yalnızca chatbot hesabına sahip olmaları yeterli olacak.

Bunun yanı sıra, şirket, GPT-4.5'i, yani "Orion"u, yeni LLM’nin piyasaya çıkmadan önce son "chain-of-thought" (düşünce zinciri) modelini olarak sunacak.

Ayrıca, Altman, ChatGPT’nin ücretsiz katman kullanıcılarının, yeni GPT-5 modeline sınırsız erişim sağlayacaklarını ve bu modelin standart bir zeka ayarında kullanılacağını, kötüye kullanım sınırlarına bağlı olarak gözden geçirileceğini açıkladı.

O3 akıl yürütme modeli GPT-5 ile birlikte geliyor

Altman, duyuru sırasında, GPT-5 ile birlikte sunulacak üçüncü önemli teknolojiye de değindi: yeni O3 akıl yürütme modeli. O3, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her şey için GPT-5’in gücünü destekleyecek.

OpenAI CEO’su, O3’ün artık bağımsız olarak sunulmayacağını, aksine yalnızca GPT-5 ile entegre olacağını belirtti. Şirket, O2 isimlendirmesini atlayarak, yalnızca O3’ü tanıttı.

OpenAI’nin GPT modellerinden akıl yürütme modellerine geçişi

OpenAI, geçen Aralık ayında düzenlediği "12 Günlük OpenAI" etkinliğinde, yeni ve mevcut yapay zeka özelliklerini tanıtmıştı.

Bu etkinlikte en dikkat çekici duyurulardan biri, daha uzun yanıt süreleri sunan ancak kullanıcılar için daha güçlü bir deneyim sağlayan ilk akıl yürütme modeli O1 olmuştu.

OpenAI, O1’i sunmadan önce GPT modelleriyle çalışıyordu ve bu modeller, ChatGPT’yi yıllardır besleyen büyük dil modelleriydi.

GPT modelleri, büyük metin yazıları oluşturabilme kapasitesine sahip olup, soruları yanıtlayabilmek, yazılı içerik oluşturabilmek ve son dönemde multimodal girişleri anlayabilmekle tanınıyor.

OpenAI, Aralık ayında yeni akıl yürütme modelini duyurduğunda, kullanıcılar arasında açık bir ayrım fark edildi.

Ancak GPT-5’in piyasaya sürülmesiyle, OpenAI bu iki teknolojiyi tek bir modelde birleştiriyor. Bu sayede kullanıcılar, büyük dil modellerinin gücünden ve O3’ün akıl yürütme yeteneklerinden faydalanabilecekler.