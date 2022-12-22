Meteoroloji Bürosu Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tayvan Adası'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung şehrinin 28,8 kilometre açığı olan deprem, deniz tabanının 7,2 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5,2 büyüklüğündeki deprem, Taitung'un yanı sıra güneyde Kaohsiung şehri ve çevresinde de hissedildi.

Depremde, henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.

Tayvan'da, 18 Eylül'de, Taitung şehrinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 164 kişi yaralanmıştı.