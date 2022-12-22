Kentin liman bölgesinde bulunan bir hidrokarbon deposunda patlama meydana geldi.

Depolamada kullanılan bir yakıt tankının patlamasıyla çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Bölgeyi siyah duman bulutu kapladı.

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri hayatını kaybetti. Alevlerin kontrol altına alınmasının 3-4 günü bulabileceği belirtildi.

Barranquila belediye başkanı, tanktaki yakıtın tamamen yanarak tükenmesini beklediklerini açıkladı.

Tedbir amaçlı olarak Liman'daki faaliyetler askıya alındı, bölgede bulunanlar da tahliye edildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.