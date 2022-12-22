Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 07:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kolombiya'da yakıt tankı patladı
[Fotograf: AA]
Kolombiya'nın Barranquila kentinde bir yakıt tankı patladı. Patlamada bir itfaiye eri hayatını kaybetti.
Kentin liman bölgesinde bulunan bir hidrokarbon deposunda patlama meydana geldi.
Depolamada kullanılan bir yakıt tankının patlamasıyla çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Bölgeyi siyah duman bulutu kapladı.
Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri hayatını kaybetti. Alevlerin kontrol altına alınmasının 3-4 günü bulabileceği belirtildi.
Barranquila belediye başkanı, tanktaki yakıtın tamamen yanarak tükenmesini beklediklerini açıkladı.
Tedbir amaçlı olarak Liman'daki faaliyetler askıya alındı, bölgede bulunanlar da tahliye edildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.
Etiketler: Kolombiya
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