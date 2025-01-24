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Dünya
AA 24.01.2025 16:05

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği nedeniyle okullarda eğitime ara verildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki 352 okulda, hava kirliliği nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hava kirliliği nedeniyle okullarda eğitime ara verildi

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, başkentteki PM 2,5 oranı (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 108 mikrograma ulaştı.

Yetkililer, öğrencilerin hava kirliliğinden etkilenmemesi amacıyla Bangkok'taki 352 okulda eğitime çevrim içi devam edilmesine karar verdi.

Hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün kentlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehberi, PM 2,5 seviyelerinin metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.

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