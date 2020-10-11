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Tayland'da tren, otobüse çarptı: 17 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Tayland'da, trenin hemzemin geçitte otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Başkent Bangkok'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Chacheongsao bölgesinde bir tren, 65 yolcusu bulunan tur otobüsüne çarptı.
Bölge yöneticisi Prathueng Yookassem, Tayland PBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yağmur yağıyordu, muhtemelen şoför treni görmedi." dedi.
Kazada en az 17 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını belirten Prathueng, yaralıların hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Otobüste, Chachoengsao'daki Budist tapınağına giden yolcuların bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Tren kazası hemzemin geçitSon Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 09:53
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