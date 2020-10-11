Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı da Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santraline füze fırlattığını duyurdu.

Ermenistan, Rus yapımı füzelerle Azerbaycan'ın en büyük hidroelektrik santraline saldırdı. Mingeçevir'deki santrale daha önce de balistik füzelerle saldırılmıştı.https://t.co/WXfEquYtG8 pic.twitter.com/AZBtUrtRsd