Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı imha etti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Azerbaycan hava savunma güçleri, Mingeçevir kenti üzerinde uçuş yapan Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği açıkladı.
Azerbaycan Başsavcılığı da Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santraline füze fırlattığını duyurdu.
Ermenistan, Rus yapımı füzelerle Azerbaycan'ın en büyük hidroelektrik santraline saldırdı. Mingeçevir'deki santrale daha önce de balistik füzelerle saldırılmıştı.https://t.co/WXfEquYtG8 pic.twitter.com/AZBtUrtRsd— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2020
Füzelerin Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı.
Etiketler: ermenistan iha Azerbaycan hava savunma güçleriSon Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 11:02
Sıradaki Haber
Ermenistan'dan Gence'ye füzeli saldırı: 9 sivil hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz