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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan topçusu Terter'i vuruyor
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun saat 22.30'dan itibaren Terter şehrini top atışlarıyla vurduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi bozan hareketler sergilemeye devam ettiğini açıkladı.
Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan topçusunun Terter'i vurduğunu açıkladı. pic.twitter.com/j3I9GNIWgb— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2020
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnsani Ateşkes Anlaşmasını bozan Ermenistan silahlı kuvvetleri Terter şehrini top atışına tutuyor" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 23:09
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