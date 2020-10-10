Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19'dan 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1235 vaka tespit edildiği, 139 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Toplam can kaybının 181'e, vaka sayısının 23 bin 998'e, iyileşen sayısının da 6 bin 50'ye ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 6 kişinin vefat ettiği, 492 kişide virüs tespit edildiği, 698 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 655'e, vaka sayısının 110 bin 568'e çıktığı belirtilirken sağlığına kavuşanların ise 102 bin 722'e yükseldiği aktarıldı.

Libya

Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 318 kişide de virüs tespit edildiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 623'e, vaka sayısının 41 bin 686'ya, iyileşenlerin sayısının ise 23 bin 791'e ulaştığı kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da 178 kişide virüs tespit edildiğini, 208 kişinin de iyileştiğini açıkladı.

Son verilerle ülkede vaka sayısı 127 bin 778'e, iyileşen sayısı ise 124 bin 767'ye yükseldi.

Katar'da salgının başından bu yana 219 kişi yaşamını yitirdi.