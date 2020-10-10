Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 22 kişi daha yaşamını yitirdi ve 405 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 18'e, vaka sayısı da 338 bin 944'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 324 bin 737 olduğu açıklandı.