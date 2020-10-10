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Suudi Arabistan'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 5 bin 18'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 22 kişi daha yaşamını yitirdi ve 405 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 18'e, vaka sayısı da 338 bin 944'e çıktı.
Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 324 bin 737 olduğu açıklandı.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 21:14
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