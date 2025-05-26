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Dünya
İHA 26.05.2025 07:25

Tayland’da tanker faciası: Yüzlerce litre benzin yola döküldü

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta dün gece saatlerinde konteyner yüklü bir tır ile akaryakıt tankeri kazaya karıştı. Kaza sonucu akaryakıt tankerindeki 16 bin litre benzinden yaklaşık 600 litresi yola döküldü.

Tayland’da tanker faciası: Yüzlerce litre benzin yola döküldü

Tayland’da akaryakıt tankeri kazaya karıştı. Yaşanan kazada faciadan kıl payı dönüldü. Bangkok’un Rat Burana ilçesinde, çok sayıda ev ve işyerinin bulunduğu bir sokakta konteyner yüklü bir tır ile akaryakıt tankeri çarpıştı. Kaza sonucu 16 bin litre akaryakıt taşıdığı tespit edilen tanker yan devrilirken, 600 litre benzin yola döküldü.

Kazada hafif yaralanan 2 sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri kazanın yaşandığı bölgeyi patlama riski nedeniyle trafiğe kapattı. Çevrede bulunan 150 vatandaş da tahliye edildi.

Çevreyi yoğun kimyasal koku sardı

Temizlik çalışmaları onlarca kişilik ekip tarafından 14 saat boyunca devam ederken, çevreye yoğun kimyasal kokusu yayıldı. Sızıntının yaşandığı tankere müdahale eden Bangkok İtfaiye ekipleri, önce tankerin çevresini ve sızan akaryakıtı kimyasal yangın köpüğüyle kapladı, ardından hasar görmeyen vanaları kullanarak tankerde kalan akaryakıtı başka bir tankere aktardı.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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