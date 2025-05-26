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Dünya
AA 26.05.2025 06:58

Hamas: İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları kutsal mekanlara dönük "din savaşının" bir parçası

Hamas, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların ve gerçekleştirdikleri dini ritüellerinin, kutsal mekanlara dönük "din savaşının" bir parçası olduğunu belirtti.

Hamas: İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları kutsal mekanlara dönük "din savaşının" bir parçası
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, sözde "Tapınak" grupları ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mescid-i Aksa içinde gerçekleştirdikleri baskınlar ile yüzüstü uzanarak yaptıkları "tam secde" ritüellerinde artış yaşandığı ifade edildi.

Bu ritüellerin, Kudüs ve Aksa'yı hedef alan "din savaşının" bir parçası ve bölgeyi Yahudileştirmeye dönük "umutsuz" bir çaba olduğuna işaret edilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğinin bu tür eylemlerle değiştirilemeyeceği ve İsraillilerin buradaki varlığının da meşrulaştırılamayacağı kaydedildi.

Bu tür eylemlerin, İsrail'in, Kudüs'ü ve kutsal mekanları koruma konusunda halen kendisinden beklenen tutumu sergilemeyen İslam dünyası karşısındaki pervasızlığını ortaya koyduğu vurgulandı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan bir haberde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve dini ritüeller gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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