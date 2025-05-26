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Dünya
AA 26.05.2025 06:46

Katil İsrail Gazze'de bir eve saldırı düzenledi: 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de bir eve saldırı düzenledi: 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusunun Gazze kentinde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 15 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının gerçekleştiği binanın çevresinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadır bulunduğunu, patlama sonrası şarapnel parçaları ve taşların bu çadırlara isabet ettiğini belirtti.

 

Tıbbi kaynaklar, yaralıların Gazze kent merkezindeki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığını, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu aktardı.

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