Trump: Putin tamamen çıldırdı

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırı düzenlemesinin ardından Putin'in eylemlerini eleştirdi.

Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret eden Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de eleştiren Trump, "Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur." açıklamasında bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kendi başkanlık döneminde olsaydı başlamayacağını savunarak, "Bu Zelenskiy, Putin ve (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun dün Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Zelenskiy: Ruslar, yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.