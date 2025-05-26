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Dünya
TRT Haber 26.05.2025 06:20

Gazze halkının yardımına koşan doktor abluka altında vefat etti

İngiltere’de doktorluk yapan ve akciğer kanseri teşhisi konulmasına rağmen saldırı altındaki Gazze’ye gönüllü olarak giden Filistin asıllı Dr. Hadi Bedran, hayatını kaybetti. Bedran, tıbbi çöküş yaşayan bölgede aylar boyunca yaralılara yardım etmişti.

Gazze halkının yardımına koşan doktor abluka altında vefat etti

Soykırımcı İsrail’in yoğun bombardımanı altında kalan Gazze Şeridi’ne tıbbi yardım için giden Filistin asıllı Dr. Hadi Bedran’ın vefat ettiği açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, ileri evre akciğer kanseri teşhisi konan ve yaşamının son döneminde "kendi acısından çok başkalarının acısına" odaklanan Bedran, 2024 yılının Mart ayında Gazze’ye gitti. İngiltere’de Ulusal Sağlık Servisi (NHS) bünyesinde çalışan Bedran, buna rağmen ölümcül hastalığını bir kenara bırakarak savaş altındaki bölgeye yardım için gitmeyi tercih etti.

Lübnan’da Filistinli bir mülteci ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Bedran, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Anestezi uzmanı olan Bedran, 20 yılı aşkın süredir İngiltere’de birçok prestijli üniversite ve hastanede görev yaptı.

Türk vatandaşı biriyle evli olan ve iki çocuk babası olan Bedran, Gazze’de geçirdiği son aylarında onlarca yaralıya müdahale etti, çöken sağlık sistemine destek olmaya çalıştı.

Soykırımcı İsrail saldırıları ve ağır abluka altındaki bölgede günlerce süren çalışmalarının ardından, kanserin ilerlemesi sebebiyle 23 Mayıs Cuma günü Gazze’de hayatını kaybetti.

Dr. Bedran, yaşamının son anına kadar bir hastane önlüğüyle insanlara yardım etmeye devam etti. 

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