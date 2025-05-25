ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi, katil İsrail'in Suriye'deki saldırılarına gönderme yaptı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X sosyal medya hesabında gazetenin haberini "NYT: İsrail’in Suriye'ye hava saldırıları azaldı" paylaşımıyla, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına gönderme yaparak takipçileriyle paylaştı.

NYT'nin haberinde, İsrail ordusunun 2 Mayıs'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurmasından 12 gün sonra, Trump'ın, Şara ile görüştüğüne ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurduğuna işaret edilerek, o günden beri "İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının neredeyse durduğu" belirtildi.

Trump'ın Şara'ya uzattığı "zeytin dalının" İsrail'in Suriye'deki stratejisini karmaşık hale getirdiği vurgulanan haberde, bunun ABD dış politikasının Orta Doğu'yu nasıl yeniden şekillendirdiğinin son örneği olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, ABD'nin Suriye ile yakınlaşmasının, İsrail'in Suriye'deki askeri stratejisini bozmuş olabileceği kaydedildi.