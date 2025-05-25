Hamas: Katil İsrail'in, yardım girişlerini engellemesi sistematik aç bırakma politikasıdır

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce Gazze'ye sınırlı sayıda insani yardımın girdiği ancak bunun durduğu kaydedildi.

Filistinlilere yönelik aç bırakma politikası uygulayan soykırımcı İsrail'in, "şeffaflıktan uzak olduğu ve asgari insani standartları bile karşılamadığı" için Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası örgütler tarafından reddedilen "yanıltıcı" yardım projeleri yürüttüğü aktarıldı.

Açıklamada, BM ve insani yardım kuruluşlarının, yardımların dağıtımı ve denetlenmesinde oynadıkları rolün desteklendiği, bu rolün marjinalleştirilmesinin ise insani yardım çalışmalarının şaibeli şekilde yönetilmesinin önünü açan tehlikeli bir davranış olduğu aktarıldı.

Filistinlilere yardım ulaştırılmasının, "pazarlık" kabul etmeyen bir konu olduğu ve uluslararası toplumun, "İsrail'i, BM tarafından belirlenen yardım dağıtım mekanizmalarına uymaya zorlama" gibi tarihi bir yükümlülükle karşı karşıya bulunduğu vurgulandı.

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye yardım girişi ve dağıtımıyla ilgili planı

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'ye "temel miktarda insani yardım" girişine izin veren kararın ardından yaptığı açıklamada, 24 Mayıs'a kadar yardımların BM kanalıyla mevcut mekanizma üzerinden yürütüleceğini, bu tarihten itibaren ise yeni mekanizmanın devreye alınacağını kaydetmişti.

Yedioth Ahronot gazetesinin bugünkü haberinde ise katil İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girişi ve dağıtımını tekeline almak için uygulamaya başlayacağı yeni mekanizmanın detaylarına yer verilmişti.

Buna göre, yardımların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından kurulduğu açıklanan, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla ve Gazze Şeridi'ni kuzey güney olarak bölen Netzarim Koridoru ile güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerini kesen Morag Koridoru arasındaki alana kurulacak 4 "dağıtım merkezi" üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

Yardım tırlarının, soykırımcı İsrail ordusunun kontrolünde dağıtım merkezlerine getirileceği ve dağıtımın, etrafı toprak setlerle yükseltilmiş ve silahlı Amerikan "güvenlik personeli" tarafından korunacak merkezlerde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Soykırımcı İsrail ordusunun havadan gözetleme yapacağı, dağıtımların gerçekleştirileceği merkezlerden her birinde, yaklaşık 300 bin Gazzeliye insani yardım ulaştıracağı aktarılmıştı.