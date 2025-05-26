Malta, haziranda Filistin’i tanıyacak

Valletta’da düzenlenen İşçi Partisi etkinliğinde konuşan Başbakan Abela, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekerek, “Gazze’deki çatışmalarda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız” dedi.

Filistin’i tanıma kararının “ahlaki bir sorumluluk” olduğunu vurgulayan Abela, 45 yıldır süren tartışmaların ardından bu adımı atan ilk Malta hükümetinin kendilerininki olacağını belirtti. “Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez. Bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir” diye konuştu.

Filistinli doktora sığınma hakkı

Abela, ayrıca Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde görev yaparken İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9’unu kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar’a Malta’da sığınma hakkı tanımaya hazır olduklarını duyurdu. “Malta sizi karşılamaya, size ve ailenize barınma sağlamaya, sizi kendi vatandaşı gibi görmeye hazır” dedi.

Filistin: Tarihi adım

Malta’nın tanıma kararı, Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Yapılan açıklamada, bu adımın iki devletli çözüm yönünde atılan uluslararası bir adım olduğu ifade edildi.

“Malta'nın bu hamlesi, uluslararası hukuka bağlılığından, ilkeli duruşundan ve Filistin halkının haklarına olan desteğinden kaynaklanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, tanıma kararının 17-20 Haziran tarihleri arasında New York’ta düzenlenmesi planlanan "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm için Üst Düzey Uluslararası Konferans"la eş zamanlı olacağına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 193 ülkeden 149’u hâlihazırda Filistin’i tanımış durumda. Filistin yönetimi, New York’taki konferansta bu sayıyı artırmayı hedefliyor.