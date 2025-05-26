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Dünya
AA 26.05.2025 06:48

Yunanistan'da muhalif sol partilerden, Yunan hükümetine Filistin'e destek çağrısı

Yunanistan Parlamentosundaki sol partiler, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'e gönderdikleri ortak açık mektupla, Yunan hükümetinin Filistin'e destek vermesini talep etti.

Yunanistan'da muhalif sol partilerden, Yunan hükümetine Filistin'e destek çağrısı

Parlamento'daki muhalif sol partilerden Radikal Sol İttifak (SYRIZA), Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yeni Sol ve Özgürlük Seyri liderleri ortak mektubu imzaladı.

Mektupta, Filistin halkının zor günlerden geçtiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"İsrail devleti ve hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını bölgeyi Filistin nüfusundan arındırmak amacıyla artırıyor. Bu kapsamda insani yardımın dahi ulaşmasına izin vermeyerek Filistin halkını kıtlık tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. Bir topluluğun kısmen veya tamamen yok edilmesi soykırımdır."

Yunanistan'ın da kurucu üyesi olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının da hatırlatıldığı mektupta, Yunan hükümetinin İsrail'in işlediği suçları destekleyecek hiçbir gerekçesinin bulunmadığı vurgulandı.

Mektupta, "Yunanistan hükümeti Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi sıfatıyla da Filistin halkına uygulanan soykırımın sonlandırılması, insani krizle mücadele edilmesi, Filistin Devletinin 1967 sınırlarıyla tanınması için bir an evvel aktif, acil ve net inisiyatifler almalıdır." ifadesine yer verildi.

Mektupta, Yunan hükümetinden İsrail ile olan askeri işbirliğini sonlandırması talep edilirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Yunan halkını Gazze Şeridi ve genel olarak Filistin'deki gelişmeler konusunda bilgilendirmek üzere Yunan Parlamentosu'na davet edilmesi istendi.

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