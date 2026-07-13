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Dünya
AA 13.07.2026 00:09

Tayland'da bir gece kulübünde çıkan yangında 27 kişi öldü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir gece kulübünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da bir gece kulübünde çıkan yangında 27 kişi öldü

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir gece kulübünde yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.

Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.

Tayland'da bir gece kulübünde çıkan yangında 27 kişi öldü

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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