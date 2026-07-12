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Türkiye
AA 12.07.2026 21:01

Pamukkale yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale Örenyeri yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Pamukkale yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde iddiaya göre sigara atılması üzerine ekin tarlasında başladığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına 1 uçak, 7 helikopter, 24 arasöz, 15 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi, 215 personelle müdahale edildi.

Pamukkale yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın bölgede görev yapan Atlı Jandarma Timi de araçların çıkamadığı yerlerde ekiplere atlarla hortum ve ekipman taşıyarak yardımcı oldu.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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