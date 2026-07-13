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Dünya
TRT Haber 13.07.2026 00:25

ABD İran'ı yine vuruyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı.

ABD İran'ı yine vuruyor

CENTCOM, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamada," CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı.

ABD, dün başlattığı saldırılarda, kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini bildirmişti.

İran basını: Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu

ABD’nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran’ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri işitildi.

Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı.

Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

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