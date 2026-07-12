Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çift 9 gün arayla hayatını kaybetti

Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.