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Gündem
TRT Haber 12.07.2026 18:46

Bakan Gürlek tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir" dedi. Bakan Gürlek, haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğu bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Türk Kızılay’a bağışladığını açıkladı.

Bakan Gürlek tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen tutarı Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından, "Türk Kızılay’a güven içinde bağış yapabilirsiniz" mesajını paylaştı:

"Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir. Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir.

Bu vesileyle; şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Türk Kızılay’a bağışladım."

"Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay’ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum." diyen Bakan Gürlek, "Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Adalet Bakanlığı Akın Gürlek Kızılay
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