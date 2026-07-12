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Gündem
AA 12.07.2026 17:45

Türkiye'den Suriye'deki feribot kazası için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Suriye'deki feribot kazası için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye'nin, Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

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