  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.07.2026 15:29

Orman yangınlarına karşı tam kadro mücadele

İletişim Başkanlığı, "Yeşil Vatan"ın korunması için 161 hava aracı, 10 bin 797 kara aracı, 28 bin personel ve 140 bin gönüllünün görev yaptığını duyurdu. Yangınların 2 dakikada tespit edildiği ve ilk müdahalenin ortalama 11 dakika içinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

İletişim Başkanlığı, "yeşil vatan"ı korumak için havada ve karada tam kadro teyakkuzda olunduğunu duyurdu.

Başkanlığın, NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Yeşil vatan'ımız aldığımız nefes, geleceğe bıraktığımız en değerli mirasımız" ifadeleri kullanılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Onu korumak için havada ve karada tam kadro teyakkuzdayız. İleri teknolojimizle ateşi sadece 2 dakikada tespit ediyor, 11 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiriyoruz. Toplam 161 hava aracı, 10 bin 797 kara aracı, 28 bin orman kahramanı ve 140 bin gönüllümüzle 'yeşil vatan'ın her bir karışı için tek yüreğiz."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Orman Yangını
Sıradaki Haber
Şehit jandarma dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Haluk Levent hakkında yakalama kararı
15:37
Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
15:30
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hükümette değişikliğe gidileceğini açıkladı
15:24
İran'da sanayiye yönelik elektrik kesintisi haftada 2 güne çıkarıldı
15:19
Şehit jandarma dualarla son yolculuğuna uğurlandı
15:02
ABD Kongre Üyesi, Batı Şeria'da tanık olduğu olayları "insanlık dışı" şeklinde niteledi
Hasan Dağı'nda bayrak için örnek dayanışma
Hasan Dağı'nda bayrak için örnek dayanışma
FOTO FOKUS
Gazi Yaşar Besler, 15 Temmuz gecesi TRT İstanbul Radyosu'nda yaşananları anlattı
Gazi Yaşar Besler, 15 Temmuz gecesi TRT İstanbul Radyosu'nda yaşananları anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ