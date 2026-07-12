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Gündem
AA 12.07.2026 15:43

Haluk Levent gözaltına alındı

Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Haluk Levent gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor.

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