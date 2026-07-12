Sıcaklık zirve yapacak, bazı illerde yağış yüz güldürecek

Sıcaklık yükselecek, Güneydoğu'da termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak.

Sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklıkları salı gününe kadar iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Bugün kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Yeni haftada hava durumu değişiyor

Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olacak. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Yağışlı sistemle birlikte sıcaklık kuzey kesimlerde mevsim normallerine, kuzeybatıda ise yer yer normallerin altına inecek.

3 büyük ilde hava durumu

3 büyük ilde bugün hava durumu...

Başkent Ankara’da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33 derece.

İstanbul az bulutlu. En yüksek sıcaklık 30 derece.

İzmir’de ise az bulutlu ve açık hava etkisini koruyacak. Termometreler 36 dereceyi gösterecek.

