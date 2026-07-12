İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan izinli geçişler için “huzur ve istikrar” şartı

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, son günlerde ABD ordusunun bölgedeki “yasa dışı” girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin mümkün olmadığını ancak "istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla" Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için yapılan başvuruların, başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi.

Ayrıca, boğazdan geçiş izni için yalnızca “Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin” internet sitesine başvuru yapılması istendi.