  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.07.2026 15:21

İran'da sanayiye yönelik elektrik kesintisi haftada 2 güne çıkarıldı

İran'da sanayi tesislerine uygulanan kısmi elektrik kısıtlaması haftada 2 güne çıkarıldı.

İran'da sanayiye yönelik elektrik kesintisi haftada 2 güne çıkarıldı
[Fotograf: Reuters]

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri Arman Haleki, konuya ilişkin bilgi verdi.

Elektrik arzındaki dengesizlik nedeniyle sanayi kuruluşlarına yönelik elektrik kısıtlamasının haftada 2 güne yükseltildiğini belirten Haleki, geçen yıl olduğu gibi ilerleyen dönemde bu uygulamanın akşam saatlerinden gece yarısına kadar uzatılmasının beklendiğini söyledi.

Haleki, üretim tesislerinde yaşanan kayıpların azaltılması amacıyla, elektrik kesintisi uygulanan günlerin işletmeler için resmi tatil sayılması ve bunun yerine hafta tatili günlerinden birinde ilave fazla mesai ücreti ödenmeden üretim yapılmasına imkan tanınmasını öngören önerinin ilgili makamlara sunulduğunu kaydetti.

İran'da yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla klimaların yoğun kullanımı enerji talebini yükseltiyor. Bu dönemlerde ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanırken, yetkililer halka elektrik tasarrufu çağrısında bulunuyor.

İran Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Recebi Meşhedi, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat-8 Nisan arasında 40 gün süren saldırılarında ülkedeki elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 7'sinin ağır hasar gördüğünü belirtmişti.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
ABD Kongre Üyesi, Batı Şeria'da tanık olduğu olayları "insanlık dışı" şeklinde niteledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Haluk Levent hakkında yakalama kararı
15:37
Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
15:31
Orman yangınlarına karşı tam kadro mücadele
15:30
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hükümette değişikliğe gidileceğini açıkladı
15:19
Şehit jandarma dualarla son yolculuğuna uğurlandı
15:02
ABD Kongre Üyesi, Batı Şeria'da tanık olduğu olayları "insanlık dışı" şeklinde niteledi
Hasan Dağı'nda bayrak için örnek dayanışma
Hasan Dağı'nda bayrak için örnek dayanışma
FOTO FOKUS
Gazi Yaşar Besler, 15 Temmuz gecesi TRT İstanbul Radyosu'nda yaşananları anlattı
Gazi Yaşar Besler, 15 Temmuz gecesi TRT İstanbul Radyosu'nda yaşananları anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ