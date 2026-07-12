ABD-İran gerilimi, karşılıklı saldırılarla sürüyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a karşı başlatılan yeni saldırı dalgası duyuruldu.

Komutanlığın açıklamasında, "ABD Merkez Komuta Güçleri, bugün (ABD) doğu saatiyle 19.15'te İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bandıralı bir konteyner gemisi olan M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından bu hafta İran'a karşı üçüncü saldırı turunu başlattı." ifadelerine yer verildi.

İran'a ticari gemilere yönelik daha önceki saldırıları sonrasında ABD ile yaptığı mutabakat zaptına bağlılığını göstermesi için "bir fırsat daha sunulduğu" ifade edilen açıklamada, fakat İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırmaya devam ettiği vurgulandı.

CENTCOM'un açıklamasında, buna karşılık olarak ABD'nin yeni bir saldırı başlatarak İran'a "ağır bir maliyet ödettiği" ve bu saldırıların "başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatıyla" gerçekleştirildiği kaydedildi.

İran'ın birçok şehri saldırıya uğradı

İran'ın Çabahar ve Buşehr kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Mahşer, Hindican ve Abadan kentlerinin ABD tarafından saldırıya uğradığı açıklandı.

Bölge ülkelerine yönelik saldırılar

Sabah saatlerinde, kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırının kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edildi.

Silahlı kuvvetlerin, tüm kuvvet ve birlikleriyle ülkeyi korumak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde ve savunma görevini yerine getirmeye hazır durumda olduğu kaydedildi.

Ürdün, İran'dan ateşlenen 3 füzenin ülke topraklarına düştüğünü, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Katar'da füze saldırısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından bölge sakinlerinin telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.

İran'dan düzenlenen füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği Katar'da başta başkent Doha olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu.

Umman'ın Musandam ilindeki bazı noktaların kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde tespit edilen füze tehditlerinin ülke sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Katar'da denizcilik faaliyetleri askıya alındı

Katar Ulaştırma Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle, "Kamu güvenliğinin korunması amacıyla gezi ve balıkçı tekneleri, deniz motosikletleri ile benzeri tüm deniz araçlarının sahipleri ve kullanıcılarına bugünden itibaren denize açılma ve deniz faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.

Bu durumun uluslararası denizcilik sözleşmeleri hükümlerine tabi olan gemileri kapsamadığı; bu gemilerin, geçerli düzenlemeler ve prosedürlere uygun şekilde faaliyetlerine devam edebileceği kaydedildi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf: Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi." dedi.

Kalibaf ayrıca ABD’ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin." uyarısında bulundu​​​​​​​.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından, "Hürmüz Boğazı'nı güçle aldık ve yine güçle koruyacağız." dedi.