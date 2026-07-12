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TRT Haber
HABER GİRİŞ
12.07.2026 15:43
, 12.07.2026 15:46
Haluk Levent hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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