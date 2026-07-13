Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.07.2026 00:42

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Körfez'de yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum." şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca

Bekayi, sosyal medya platformundaki hesabından, BM’nin internet sayfasında yer alan ve Guterres’in açıklamalarının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak, BM’ye tepki gösterdi.

Bekayi, “İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksızdır. Bu durum bir askeri çatışma değil, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta başlattığı askeri saldırganlığın devamıdır.” dedi.

Ülkesinin hiçbir yere saldırı düzenlemediğini ileri süren Bekayi, İran’ın Basra Körfezi kıyısındaki ABD üslerine yönelik saldırılarının meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve uluslararası hukuka da aykırılık teşkil etmediğini savundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden başlayan "saldırıların tamamının" durdurulması gerektiğini ifade etmişti.

Söz konusu son gelişmeden rahatsız olduğunu aktaran Guterres, "Körfez'deki ciddi tırmanış ve yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından ve İran'ın komşu ülkelerdeki hedeflere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​

ETİKETLER
İran Antonio Guterres
Sıradaki Haber
ABD İran'ı yine vuruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Türkiye: Suriye Halk Meclisi'nin ilk oturumunun düzenlenmesi önemli bir adım
00:58
ABD İran'ı yine vuruyor
00:13
Tayland'da bir gece kulübünde çıkan yangında 27 kişi öldü
23:04
Filenin Sultanlarının VNL çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu
22:08
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan çift 9 gün arayla hayatını kaybetti
23:30
Pamukkale yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hasan Dağı'nda bayrak için örnek dayanışma
Hasan Dağı'nda bayrak için örnek dayanışma
FOTO FOKUS
15 Temmuz Gazisi Tetik: Kendi silahımızı millete doğrultan hainleri gördük
15 Temmuz Gazisi Tetik: Kendi silahımızı millete doğrultan hainleri gördük
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ