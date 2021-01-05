Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 16:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tayland’da 3.5 metrelik dev piton eve girdi
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eve 3.5 metre uzunluğunda piton girdi. Dev piton, evin pek çok yerine zarar verdi.
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, Naruenat Ketvangkoung adlı kişinin evine, 3 buçuk metre uzunluğunda piton girdi.
Uzman ekiplerin uzun uğraşları sonucu yakalanan yılan, ev sahiplerini de korkuttu.
Ev sahibi Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve pitonla karşılaştığını söyledi.
Piton yakalandıktan sonra doğaya salındı.
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